TFF 1. Lig’in lideri Hatayspor, Ümraniyespor’u sahasında ağırlıyor. Hatayspor kazanarak liderlik serüveninde yara almamak istiyor. Ümraniyespor ise lideri deplasmanda devirerek play-off şansını yükseltmek istiyor. Hatayspor 27 hafta sonunda topladığı 50 puanla liderliğini sürdürüyor. Peki, Hatayspor-Ümraniyespor maçı şifresiz mi? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Liderlik koltuğunda uzun süredir oturan Hatayspor, play-off hedefi bulunan Ümraniyespor'u sahasında ağırlayacak. Kart cezalısı olan Gökhan Karadeniz ve Kubilay Sönmez ile sakatlığı süren Yasin Güreler Ümraniyespor karşısında forma giyermeyecek. Karşılaşmayı TFF hakemi Kutluhan Bilgiç ve ekibi yönetecek.

HATAYSPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Koronavirüs'e önlem olarak Türkiye'de tüm spor müsabakalarının seyircisiz oynanmasına karar verildi. Beinsports Hatayspor-Ümraniyespor maçını şifresiz mi yayınlayacak? Sorusu arama motorlarında sıklıkla aranmaya başladı. Hatayspor-Ümraniyespor mücadelesi Beinsports Max 1'den canlı yayınlanacak. Maç saat 14:00'da başlayacak.

HATAYSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ MEHMET ALTIPARMAK'TAN GALİBİYET SÖZLERİ

Bugün Ümraniyespor'u ağırlayacak olan Hatayspor'un Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Ümraniye maçı bu anlamda bizim için çok önemli. Rakiplerimizle aramızda hala puan farkı var ve halen lideriz. Bu liderliği de sonuna kadar devam ettireceğiz. Böyle mağlubiyetler, takımların, oyuncuların ve kentin daha da birleşmesine neden olur. Altay maçından çok ders çıkardık. İnşallah oynayacağımız futbolla Ümraniye karşısında alacağımız galibiyetle inşallah ligin boyunu daha da kısaltacağız. Alacağımız bu galibiyetle moralimiz yükselecek. Hemde taraftarlarımıza bu galibiyeti hediye edeceğiz" şeklinde konuştu.

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