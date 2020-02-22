22 Şubat 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs devrildi!

Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs devrildi!
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 Giriş Tarihi: 22.02.2020

TFF 1. Lig'in 23. haftasında bugün saat 14.00'de oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor - maçında takımlarını desteklemek için kente giden Bursasporlu taraftarları taşıyan otobüs, 'un Aşkale ilçesi Tepebaşı Geçidi yakınlarında kayarak devrildi. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Yeşil-beyazlılar, resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bursaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Takımımızın deplasmanında oynayacağı maç için 'dan Erzurum'a hareket eden taraftarlarımızın bulunduğu otobüsün Aşkale'de yoldan çıkarak devrildiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kazada yaralanan taraftarlarımıza acil şifalar diliyoruz."

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