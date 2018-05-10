10 Mayıs 2018, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Erzurumspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Güncelleme Tarihi: 10.05.2018 Giriş Tarihi: 10.05.2018
Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor. Peki Erzurumspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? hepsi haberimizde...
Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor.
11 Mayıs Cuma günü Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ümraniyespor maçı saat 19.00'da başlayacak.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda?
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ümraniyespor maçı beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ümraniyespor maçının rövanşı ise 15 Mayıs Salı günü oynanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TFF 1. LİG HABERLERİ