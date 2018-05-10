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    10 Mayıs 2018, Perşembe

    TFF 1. LİG

    Erzurumspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Erzurumspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    TFF 1. LİG
    Güncelleme Tarihi: 10.05.2018 Giriş Tarihi: 10.05.2018

    Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Büyükşehir Belediye ile karşı karşıya geliyor. Peki , saat kaçta, hepsi haberimizde...

    Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Büyükşehir Belediye ile karşı karşıya geliyor.

    11 Mayıs Cuma günü Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ümraniyespor maçı saat 19.00'da başlayacak.

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda?

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ümraniyespor maçı beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ümraniyespor maçının rövanşı ise 15 Mayıs Salı günü oynanacak.

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