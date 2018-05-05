;
    05 Mayıs 2018, Cumartesi

    TFF 1. LİG

    1.Lig'de Play Off oynayacak takımlar belli oldu

    1.Ligde Play Off oynayacak takımlar belli oldu
    TFF 1. LİG
    Güncelleme Tarihi: 05.05.2018 Giriş Tarihi: 05.05.2018

    Spor Toto 1'inci Lig 34'üncü hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanda Altınordu ile 1-1 berabere kalarak, Ümraniyespor, Boluspor ve Gazişehir Gaziantep'in ardından play-off'a yükselen dördüncü takım oldu

    Spor Toto 1.Lig'de Play Off oynayacak takımlar belli oldu. İşte o takımlar:

    Ümraniyespor

    Boluspor

    Gazişehir Gaziatep FK

    BB Erzurumspor

    Ayrıntılar geliyor...

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    TFF 1. LİG HABERLERİ
    7 yıl aradan sonra Altay, Spor Toto 1. Ligde! 7 yıl aradan sonra Altay, Spor Toto 1. Lig'de!
    Şampiyonu alkışlarla karşıladılar Şampiyonu alkışlarla karşıladılar
    Çaykur Rizespor şölene hazırlanıyor Çaykur Rizespor şölene hazırlanıyor
    BİZE ULAŞIN