Facebook ile verilerini paylaşmayanlara şok! WhatsApp kullanamayacaklar!

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a gelecek olan yeni özellik kullanıcıları kızdırdı. WhatsApp, verilerin Facebook ile paylaşılmasını isteyecek ve onay vermeyenlere WhatsApp'ı kullandırmayacak.

Facebook'a bağlı uygulamalar arasında yer alan WhatsApp'a gelecek olan yeni özellik kullanıcılarda şüphe yarattı. Facebook, WhatsApp kullanıcılarını kızdıracak yeni bir karara imza attı. Kullanım koşullarını değiştiren WhatsApp, kullanıcıların verilerinin doğrudan Facebook ile paylaşılmasını istiyor. Bu koşulları kabul eden kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam ederken, kabul etmeyenler ise WhatsApp hesaplarına erişemeyecek. 8 Şubat tarihinde gelecek olan bir bildirim ile bu onay alınacak.

WHATSAPP HANGİ BİLGİLERİ ERİŞİYOR?

-Hesap Bilgileri

-Mesajlar

-Bağlantılar

-Durum Bilgisi

-İşlem ve Ödeme Verileri

-Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler

-Kullanım ve Kayıt Bilgileri

-Cihaz ve Bağlantı Bilgileri

-Konum Bilgileri

-Çerezler

-Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler

-Kullanıcı Şikayetleri

-Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları

-Üçüncü Taraf Hizmetleri

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