17 Eylül 2020, Perşembe

TEKNOLOJİ

PlayStation 5'in satış fiyatı açıklandı! PlayStation 5 (PS5) ne zaman çıkacak?

PlayStation 5'in satış fiyatı açıklandı!
TEKNOLOJİ
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Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 Giriş Tarihi: 17.09.2020

Sony, merakla beklenen oyun konsolu 5'in çıkış tarihini ve fiyatını duyurdu. Oyunseverler müjdeli haberin ardından konu hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, PlayStation 5'in fiyatı ne kadar? PlayStation 5 ne zaman çıkacak?

Oyunseverlerin merakla beklediği 5 Showcase etkinliği bu gece düzenlendi. PlayStation 5 için oyun tanıtımları yapılırken, yeni 'in ve fiyatları da duyuruldu.

PLAYSTATION 5 FİYATLARI NE KADAR?

PS5'in Dijital versiyonu ABD'de 399 dolardan satışa sunulacak. CD-Rom'lu standart versiyon ise 499 dolarlık fiyatı ile satışa çıkacak.

PLAYSTATION NE ZAMAN ÇIKACAK?

Oyunseverlerin merakla beklediği oyun konsolu PlayStation 5'in çıkış tarihi belli oldu. PlayStation 5, 19 Kasımda tüm dünyada satışa sunulacak.

PS5 SHOWCASE ETKİNLİĞİNDE HANGİ OYUNLAR TANITILDI?

Spider-Man: Miles Morales
Hogwarts: A Dark Legacy
God of War: Ragnarok
Final Fantasy XIV
Call of Duty: Black Ops Cold War
Devil May Cry 5
Deathloop
Five Nights at Freddy's
Fortnite

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