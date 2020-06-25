Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor? Steam yaz indirimleri başladı mı? Steam'de hangi oyunlar indirime girecek?

Her yıl yaz aylarının belirli günlerinde büyük indirim yapan Steam, oyunseverlerin ve oyuncuların merakla beklediği indirimler için beklenen gün geldi çattı. Peki, oyuncuların merakla beklediği Steam yaz indirimleri ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi oyunlar indirime girecek? İndirim oranları ne kadar olacak? İşte tüm detaylarla birlikte tüm gelişmeler...

Her yıl yaz aylarının belirli günlerinde geçerli olan Steam yaz indirimleri, bu sene de büyük indirimlerle başlıyor. Peki, sevilen bilgisayar oyunlarının indirimli fiyatlarla satışa sunulduğu yaz indirimleri kampanyası başladı mı? Steam yaz indirimi ne zaman başladı, hangi tarihler arasında olacak? Steam'in yaz indirimlerinde hangi oyunlar var? Steam yaz indirimleri bugün saat kaçta başlıyor? İşte tüm detaylar...

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

"Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor?" sorusu oyunseverlerin en çok cevap aradığı sorulardan oldu. Herkesin merakla beklediği Steam yaz indirimleri 25 Haziran'da (bugün) Türkiye saati ile 19.55'te başlayacak. Oyunseverlerin avantajlı fiyatlardan yararlanacakları son tarih ise 9 Temmuz 2020 olacak. 9 Temmuz'da Türkiye saati ile 20.00'de Steam yaz indirimleri son bulacak. Bu iki haftalık sürede oyun tutkunları dünya çapında popüler olan çok sayıda oyuna oldukça uygun fiyatlarla sahip olabilecek.

2 hafta sürecek Steam yaz indirimi, 25 Haziran-9 Temmuz 2020 tarihleri arasında olacak.

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ 2020 İÇİN HANGİ OYUNLAR İNDİRİME GİRECEK?

İndirim tarihlerini öğrenen oyuncular, bu kapsamda hangi oyunların da indirime gireceğini merak ediyor. İndirime girmesi beklenen oyunlar arasında Gta 5, Playerunknown's Battlegrouds (PUBG), Football Manager 2020, The Witcher 3, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Euro Truck Simulator 2, DOOM, Resident Evil 2-3 gibi popüler yapımlar bulunacak. 2 hafta boyunca sürecek steam yaz indirimleri kapsamında çok sayıda popüler oyunun %90'a varan indirimlerle satışa sunulması bekleniyor.

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