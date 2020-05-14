Fortnite yeni oyun motoruyla geliyor! Xbox Series X ve PS5...

Epic Games yeni oyun motorları Unreal Engine 5'in tanıtımını gerçekleştirdi. Bu gelişmenin ardından Fortnite yeni konsollarda nasıl görünecek sorusu sorulmaya başlandı. Yakında çıkacak olan Xbox Series X ve PS5'te Fortnite'ın nasıl görüneceği merak konusu.

GTA 5'i ücretsiz sunacak iddiasıyla gündeme oturan Epic Games yeni oyun motorları Unreal Engine 5'in tanıtımı da yapmıştı. Epic Games'in en çok oynanan oyunlarından Fortnite Xbox Series X ve PS5'te nasıl görünecek merak konusu oldu. Bu sorulara yanıt gecikmedi.

FORTNİTE YENİ OYUN MOTORUYLA GELECEK

Fortnite Unreal Engine 5 ile güçlendirilmiş bir biçimde karşımıza çıkacak. Geliştiriciler "Şu anda özelliklerini açıklayamasak da yeni nesil konsollar daha güçlü performans ve görsel iyileştirmeler yapmamıza izin verecek" şeklinde konuştu. Unreal Engine 5 ve Fortnite'ın geleceği hakkında da ipuçları veren geliştiriciler "Lansmanda yeni konsollar için yayınladığımız Fortnite sürümü Unreal Engine 4 ile inşa edilecek, Fortnite'ı 2021 yılının ortalarında Unreal Engine 5'e taşıyacağız" ifadelerini kullandılar.

DİĞER