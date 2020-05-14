14 Mayıs 2020, Perşembe

TEKNOLOJİ

Fortnite yeni oyun motoruyla geliyor! Xbox Series X ve PS5...

Fortnite yeni oyun motoruyla geliyor!
TEKNOLOJİ
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Giriş Tarihi: 14.05.2020

yeni oyun motorları 5'in tanıtımını gerçekleştirdi. Bu gelişmenin ardından Fortnite yeni konsollarda nasıl görünecek sorusu sorulmaya başlandı. Yakında çıkacak olan X ve 'te Fortnite'ın nasıl görüneceği merak konusu.

GTA 5'i ücretsiz sunacak iddiasıyla gündeme oturan yeni oyun motorları 5'in tanıtımı da yapmıştı. Epic Games'in en çok oynanan oyunlarından Fortnite X ve 'te nasıl görünecek merak konusu oldu. Bu sorulara yanıt gecikmedi.

FORTNİTE YENİ OYUN MOTORUYLA GELECEK

Fortnite Unreal Engine 5 ile güçlendirilmiş bir biçimde karşımıza çıkacak. Geliştiriciler "Şu anda özelliklerini açıklayamasak da yeni nesil konsollar daha güçlü performans ve görsel iyileştirmeler yapmamıza izin verecek" şeklinde konuştu. Unreal Engine 5 ve Fortnite'ın geleceği hakkında da ipuçları veren geliştiriciler "Lansmanda yeni konsollar için yayınladığımız Fortnite sürümü Unreal Engine 4 ile inşa edilecek, Fortnite'ı 2021 yılının ortalarında Unreal Engine 5'e taşıyacağız" ifadelerini kullandılar.

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