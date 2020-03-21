21 Mart 2020, Cumartesi

TEKNOLOJİ

Kornavirüs (Covid-19) için hızlı tanı kiti tanıtıldı! Hızlı tanı kiti nedir?

Kornavirüs için hızlı tanı kiti tanıtıldı!
TEKNOLOJİ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 Giriş Tarihi: 21.03.2020

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve büyük bir hızla dünyaya yayılan yeni tip (Covid-19) için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarında 15 dakikada sonuç veren tanıtıldı. Peki, hızlı tanı kiti nedir?

Yeni tip (Covid-19) çalışmaları tarafından hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Yaklaşık 15 dakikada sonuç veren Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Coşkun tarafından tanıtıldı. Kitin nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak gösterildi. Başta acil servisler olmak üzere kolay ve hızlı bir kullanımı olan testin yaygın bir şekilde uygulanabileceğine ve güvenirliğinin de yüksek olduğuna dikkati çekildi.

HIZLI TANI KİTİ NEDİR?

Koronavirüsün yayılmasını önlemek için teşhis oldukça önemli. bu konu hakkında test sayısının arttırılması önerildi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın TBMM'de hızlı sonuç veren antijenden geliştirilmiş tanı kitinin Türkiye genelinde tüm illere dağıtılma kararı alındığını açıklamasının ardından harekete geçen Bakanlık, 15 dakika gibi kısa bir sürede sonuç alınabilecek tanı kitlerini de uygulamaya başladı. Artık yeni tip koronavirüs tanısında, 60-90 dakika içinde kapsamlı sonuç alınmasına olanak tanıyan yerli tanı kitinin yanı sıra 15 dakikada sonuç verebilen hızlı tanı kiti de kullanılacak. Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Coşkun, daha fazla kişiye test yapılarak izolasyonun sağlanabilmesi için hızlı tanı kitinde, yerli tanı kitinde olduğu gibi ağız ya da burun mukozasından alınan sürüntü örneğinin incelendiğini belirtti.

Wu Lei'de koronavirüs tespit edildi haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TEKNOLOJİ HABERLERİ
Cep telefonu nasıl temizlenir? Cep telefonu nasıl temizlenir?
Vedat Muriç'e 3 katını ödeyecekler! Vedat Muriç'e 3 katını ödeyecekler!
Google'dan Apple'a dev transfer! Google'dan Apple'a dev transfer!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör