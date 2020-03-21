Kornavirüs (Covid-19) için hızlı tanı kiti tanıtıldı! Hızlı tanı kiti nedir?

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve büyük bir hızla dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarında 15 dakikada sonuç veren hızlı tanı kiti tanıtıldı. Peki, hızlı tanı kiti nedir?

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) çalışmaları Sağlık Bakanlığı tarafından hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Yaklaşık 15 dakikada sonuç veren hızlı tanı kiti Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Coşkun tarafından tanıtıldı. Kitin nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak gösterildi. Başta acil servisler olmak üzere kolay ve hızlı bir kullanımı olan testin yaygın bir şekilde uygulanabileceğine ve güvenirliğinin de yüksek olduğuna dikkati çekildi.

HIZLI TANI KİTİ NEDİR?

Koronavirüsün yayılmasını önlemek için teşhis oldukça önemli. Bilim Kurulu bu konu hakkında test sayısının arttırılması önerildi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın TBMM'de hızlı sonuç veren antijenden geliştirilmiş tanı kitinin Türkiye genelinde tüm illere dağıtılma kararı alındığını açıklamasının ardından harekete geçen Bakanlık, 15 dakika gibi kısa bir sürede sonuç alınabilecek tanı kitlerini de uygulamaya başladı. Artık yeni tip koronavirüs tanısında, 60-90 dakika içinde kapsamlı sonuç alınmasına olanak tanıyan yerli tanı kitinin yanı sıra 15 dakikada sonuç verebilen hızlı tanı kiti de kullanılacak. Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Coşkun, daha fazla kişiye test yapılarak izolasyonun sağlanabilmesi için hızlı tanı kitinde, yerli tanı kitinde olduğu gibi ağız ya da burun mukozasından alınan sürüntü örneğinin incelendiğini belirtti.

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