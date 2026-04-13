Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında ikas Eyüpspor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta ligde 6 maçtır kazanamayan ikas Eyüpspor, ligdeki yerini sağlamlaştırmak isteyen Samsunspor'u ağırlayacak. İki ekibin bu mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İKAS EYÜPSPOR-SAMSUNSPOR İLK 11'LER

ikas Eyüpspor: Felipe, Anıl, Claro, Umut, Talha, Radu, Calegari, Baran Ali, Legowski, Andre, Metehan

Samsunspor: Okan, Yunus, Drongelen, Tomasson, Mendes, Makoumbou, Ntcham, Yalçın, Emre, Ndiaye, Mouandilmadji

İKAS EYÜPSPOR SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İkas Eyüpspor-Samsunspor karşılaşması saat 20.00'de başladı.

EYÜPSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler bu keyifli mücadeleyi beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak takip ediyor.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetiyor.