Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor ile Bellona Kayserispor, Yeni Adana Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.
Hakem Direnç Tonusluoğlu'nun yönettiği ve saat 20.00'de başlayan karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
Adana Demirspor, ligin 30. haftasına -2 puanla son sırada girdi. Akdeniz ekibini devirerek küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Bellona Kayserispor ise 30 puanla 17. sırada yer alıyor.
ADANA DEMİRSPOR-BELLONA KAYSERİSPOR İLK 11'LER
Adana Demirspor: Vedat, Arda, Burhan, Tolga, Abdulsamet, Osman, İzzet, Maestro, Tayfun, Alioui, Salih
Bellona Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Kartal, Attamah, Ramazan, Bourabia, Cardoso, Bahoken