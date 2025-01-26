Antalyaspor - Beşiktaş ŞİFRESİZ | Onvo Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Onvo Antalyaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Ole Gunnar Solksjaer önderliğinde ilk lig sınavına çıkacak olan Kara Kartal'ın nasıl performans göstereceği merak ediliyor. Norveçli çalıştırıcı ile UEFA Avrupa Ligi maçında Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, aynı performansı Akdeniz temsilcisine karşı da göstermeyi amaçlıyor. Ligde oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Beşiktaş 6. sıraya kadar geriledi. Kötü gidişe dur demeyi hedefleyen deplasman takımı, kritik maçı kazanarak tekrar üst sıralara çıkmak istiyor. Alex de Souza sonrası yoluna Emre Belözoğlu ile devam eden Onvo Antalyaspor ligde oynadığı son 4 maçı da kaybetti. Geçtiğimiz hafta Göztepe deplasmanına konuk olan Akdeniz temsilcisi mücadeleyi 1-0 kaybederken, takımının başında ilk sınavına çıkan Belözoğlu ise Antalyaspor kariyerine mağlubiyetle başlamış oldu. Taraftarı önünde kötü gidişe son vermek isteyen kırmızı-beyazlılar, mücadeleden puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor. Peki, Onvo Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Onvo Antalyaspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Onvo Antalyaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Ligde oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Kara Kartal, Ole Gunnar Solksjaer yönetiminde ilk lig maçında çıkış arıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Athletic Bilbao maçını 4-1 kazanan siyah-beyazlılar, Norveçli çalıştırıcı ile üst üste ikinci galibiyetini almayı amaçlıyor. Ligde 6. sıraya kadar gerileyen Beşiktaş'ın 31 puanı bulunuyor. Akdeniz temsilcisi karşısında hata yapmak istemeyen Kara Kartal, ligde oynadığı 19 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Alex de Souza sonrası Emre Belözoğlu ile yola devam eden Antalyaspor ise son 4 karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Akdeniz temsilcisi ile ilk sınavına Göztepe deplasmanında çıkan Belözoğlu, mücadeleyi 1-0 kaybetti. 21 puanla 15. sırada yer alan Antalyaspor kötü gidişe son vermek isterken, taraftarı önünde puan veya puanlar almayı hedefliyor. Peki, Onvo Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

ONVO ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Onvo Antalyaspor - Beşiktaş maçı 26 Ocak Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

ONVO ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak Onvo Antalyaspor - Beşiktaş maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Onvo Antalyaspor: Kenan, Güray, Emrecan, Veysel, Thalisson, Kaluzinski, van de Streek, Safuri, Gaich, Larsson, Samudio

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Masuaku, Emirhan, Al Musrati, Rashica, Gedson, Immobile, Muçi, Rafa Silva

OLE GUNNAR SOLSKJAER'DEN GÖVDE GÖSTERİSİ

Serdal Adalı'nın göreve gelmesinin ardından teknik direktör arayışı içerisine giren Beşiktaş, Norveçli çalıştırıcı Ole Gunnar Solskjaer'i göreve getirdi. İlk sınavına UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Athletic Bilbao karşısında çıkan Solskjaer, 4-1 gibi farklı bir skorla mücadeleden üstün ayrıldı. Kupanın favorilerinden birine karşı alınan farklı skor sonrası dikkatleri üzerine çeken Norveçli Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in ilk lig maçında nasıl performans göstereceği ise merak ediliyor.

3 İSMİN SAKATLIĞI SÜRÜYOR

Onvo Antalyaspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş'ta Necip Uysal, Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç'un tedavileri devam ediyor. Süper Lig'de oynanacak 21. hafta maçı için Antalya'ya giden Kara Kartal'da savunma oyuncuları kadroda yer almazken, ne zaman sahalara geri dönecekleri belirsizliğini koruyor.

BEŞİKTAŞ GALİBİYET ARIYOR

Ole Gunnar Solksjaer yönetiminde ilk sınavını başarıyla geçen Beşiktaş, ligde de kötü gidişe dur demek istiyor. Son 5 lig maçında 1 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Kara Kartal, 31 puanla 6. sıraya kadar geriledi. Üst üste galibiyetler elde etmeyi amaçlayan siyah-beyazlılar, Antalyaspor karşısında çıkış arıyor. BAY haftası öncesi 3 puan almayı hedefleyen Beşiktaş'ın Ole Gunnar Solksjaer ile nasıl bir performans göstereceği ise taraftarlar tarafındna heyecanla bekleniyor.

KARA KARTAL'DA 5 FUTBOLCU SINIRDA

Trendyol Süper Lig 21. hafta maçı için Antalya'ya giden Beşiktaş'ta 5 isim sınırda yer alıyor. Bugün oynanacak maçta forma giymeleri ve kart görmeleri durumunda Sivas maçında cezalı duruma düşecek futbolcular şunlar:

-Mert Günok -Ersin Destanoğlu -Rafa Silva -Al-Musrati -Ciro Immobile

ANTALYASPOR'DAN SERT DÜŞÜŞ

Süper Lig'e Alex de Souza ile başlayan Onvo Antalyaspor, kötü gidişin ardından Brezilyalı teknik direktör ile yollarını ayırdı. Yerine Emre Belözoğlu'nu getiren Akdeniz temsilcisi, geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe deplasmanından da mağlup ayrıldı. Üst üste 4. mağlubiyetini alan Antalyaspor, 21 puanla küme düşme hattının bir sıra üstünde yer alıyor.

BEŞİKTAŞ 6 DEPLASMAN MAÇINI DA KAZANAMADI

Ole Gunnar Solksjaer ile ilk lig maçına çıkacak Beşiktaş'ta deplasman kabusu dikkat çekiyor. Süper Lig'de oynadığı son 6 dış saha maçını da kazanamayan Kara Kartal, Antalyaspor karşısında yeni bir başlangıca imza atmak istiyor. Bu deplasmanlarda Galatasaray ve Adana Demirspor'a mağlup olan Beşiktaş, Gaziantep FK, Başakşehir, Hatayspor ve Çaykur Rizespor ile de berabere kaldı.

ANTALYASPOR İLE BEŞİKTAŞ ARASINDA 58. RANDEVU

57 maçta karşı karşıya gelen Antalyaspor ile Beşiktaş, 58. randevularına çıkmaya hazırlanıyor. Geride kalan 57 karşılaşmanın 36'sında Kara Kartal galip ayrılırken, Antalyaspor ise rakibini 8 defa mağlup etti. 13 karşılaşmada taraflar 1 puan ile sahadan ayrıldı.

Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 120 defa rakip fileleri havalandırırken, kırmızı-beyazlılar ise 55 golle karşılık verdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı siyah-beyazlılar, 4-2'lik skorla kazanmayı başardı.

MAÇIN HAKEMİ OĞUZHAN ÇAKIR OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklama göre Onvo Antalyaspor - Beşiktaş maçının hakemi Oğuzhan Çakır oldu. Çakır'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Burak Olcar üstlenecek.