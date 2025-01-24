Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
REEDER SAMSUNSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Reeder Samsunspor - Gaziantep FK maçı saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
REEDER SAMSUNSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LERİ
Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Yunus Emre, Bola, Bennasser, Ntcham, Emre, Holse, Kingsley, Marius
Gaziantep FK: Burak, Arda, Mandouki, Viana, Sorescu, N'Diaye, Kozlowski, Daubin, Mustafa, Okereke, Boateng