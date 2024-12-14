TFF 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 16. hafta maçında Kocaelispor sahasında Esenler Erokspor'u ağırlayacak. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde iyi bir sezon geçiren yeşil-siyahlılar, evinde hata yapmak istemiyor. Kümede kalma mücadelesi veren Esenler Erokspor'da kritik mücadelede puan veya puanlar kazanmayı amaçlıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kocaelispor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kocaelispor - Esenler Erokspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

TFF 1. Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 16. hafta müsabakasında Kocaelispor ile Esenler Erokspor karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde başarılı bir sezon geçiren yeşil-siyahlılar, ligin zirvesinde yer alıyor. Kümede kalma mücadelesi veren Esenler Erokspor'u ağırlayacak olan Kocaelispor, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kocaelispor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOCAELİSPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kocaelispor - Esenler Erokspor maçı 15 Aralık Pazar günü saat 19.00'da TRT Spor ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

KOCAELİSPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI CANLI İZLE

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