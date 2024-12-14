Hatayspor - Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 16. hafta müsabakasında Hatayspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek.
Küme hattında bulunan Hatayspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çıkış arıyor. Geçtiğimiz hafta Başakşehir'e 3-0 kaybeden bordo-beyazlılar, evinde oynayacağı mücadelede hata yapmak istemiyor. Bu sezon Süper Lig'e çıkan ve etkili bir performans gösteren Göztepe ise rakibi karşısında 3 puanın sahibi olmak istiyor.
Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
HATAYSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Hatayspor - Göztepe 15 Aralık Pazar günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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