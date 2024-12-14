Antalyaspor - Kayserispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Antalyaspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Alex de Souza yönetiminde son haftalarda başarılı performans gösteren ev sahibi takım 18 puan ile 13. sırada yer alıyor. Kümede kalma mücadelesi veren ve son deplasman maçlarında başarılı sonuçlar alan Sinan Kaloğlu'nun öğrencileri ise 15 puanla 15. sırada bulunuyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Antalyaspor - Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 16. hafta müsabakasında Antalyaspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek.

Teknik Direktör Alex de Souza önderliğinde son haftalarda başarılı performans gösteren Antalyaspor, evinde kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor'u ağırlayacak. Sinan Kaloğlu yönetiminde son haftalarda iyi sonuçlar alan sarı-kırmızılılar, küme düşme hattından bir sıra yükselerek, 15. sıraya çıktı. Kritik mücadelede her iki takım da hata yapmak istemiyor.

Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Kayserispor 15 Aralık Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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