BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK FB ilk 11'ler belli oldu mu?

Ligin 15. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine saatler kaldı. Ligde oynadığı son 5 maçını kazanamayan Beşiktaş, zirve yarışında rakibi Fenerbahçe karşısında çıkış arıyor. Serdar Topraktepe yönetiminde derbiye hazırlanan siyah-beyazlılar, mücadeleyi kazanarak, kötü gidişe son vermeyi amaçlıyor. Jose Mourinho ile son haftalarda bol gollü bir performans gösteren Fenerbahçe ise derbide kazanarak, zirve yarışında yara almak istemiyor. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK FB ilk 11'ler belli oldu mu? Mücadele hakkında meral edilenler haberimizde...

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya gelecek. Derbi öncesi hazırlıklarıın tamamlayan takımlar, maaç saatini beklemeye geçti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi birçok gelişme yaşanırken, futbolseverler zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele hakkında takiplerini sürdürüyor. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Fenerbahçe maçı ilk 11'leri belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi oynanacak. Mücadeleye kısa bir süre kala taraftarlar arama motorlarına, "Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?" gibi soruları sormaya devam ediyor. Birçok futbolsever maçı merakla beklerken, üst sıraları yakından ilgilendiren Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

Zirve yarışında Galatasaray ile puan farkını 3'e düşüren Fenerbahçe ile taraftarı karşısında hata yapmak istemeyen Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamlarken, futbolseverler Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi BeIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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BJK FB MAÇINDA 11'LER BELLİ OLDU MU?

Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırdıktan sonra Serdar Topraktepe yönetiminde Hatayspor maçına çıkan Beşiktaş ile son haftalarda yükselen performansı ile dikkat çeken Fenerbahçe'nin nasıl 11'lerle çıkacağı merak ediliyor.

Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'nun Oğuz Aydın'a şans vermesi beklenirken, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi Beşiktaş'ın eksikleri ise dikkat çekiyor. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 11'leri belli oldu? Muhtemel 11'ler nasıl? İşte BJK FB maçı muhtemel 11'leri:

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri

BEŞİKTAŞ ÇIKIŞ ARIYOR

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlılar kötü gidişata son vermek istiyor. Hollandalı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırdıktan sonra Serdar Topraktepe yönetiminde yoluna devam eden Beşiktaş, zirve olan puan farkının daha fazla açılmasını istemiyor. Son 5 karşılaşmada galibiyet yüzü göremeyen ev sahibi takım, 5. sıraya kadar gerilemiş durumda.

Hasan Arat'ın istifasının ardından başkan olarak göreve devam eden Hüseyin Yücel'in de olağanüstü kongre kararı almasının maça nasıl yansıyacağı taraftarları düşündürüyor. Son haftalarda alınan kötü sonuçlar sonrası futbolculara tepki gösteren Beşiktaş taraftarları da derbi maçında etkili bir oyun bekliyor.

FENERBAHÇE HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Deneyimli Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Beşiktaş derbisine hazırlanan Fenerbahçe, zirve yarışında kazanan taraf olmak istiyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, son haftalarda yakaladığı performansı arttırarak devam ettirmeyi amaçlıyor. Ligde attığı 36 golle en çok gol atan takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 12 gol gördü. Kayserispor ve Gaziantep FK karşısında etkili bir oyun ortaya koyan Oğuz Aydın'ın Beşiktaş-Fenerbahçe maçında şans bulması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRİBÜNÜ BEŞİKTAŞ'TA YER ALACAK

7 Aralık Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde deplasman tribünü yerini alacak. Tüpraş Stadyumu'nda 1 bin 814 Fenerbahçeli taraftarın yer alacağı açıklandı.

BEŞİKTAŞ'IN SAVUNMASI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi siyah-beyazlıları üzen gelişmeler yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nda oynanan Macabbi Tel Aviv maçında sakatlanan Gabriel Paulista ile Felix Uduokhai'nin Fenerbahçe derbisinde forma giymeleri beklenmiyor. Savunmada yaşadığı sorunlar sonrası Beşiktaş'ın derbide nasıl bir çözüm bulacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor.

FENERBAHÇE'DE ÇAĞLAR DERBİDE YOK

Derbi öncesi sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün maça yetişmesi beklenmiyor. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun sürekli forma şansı verdiği milli oyuncu yerine Samet Akaydin görev alacağı tahmin ediliyor. Fenerbahçe'de sezonu kapatan Oosterwolde'nin de tedavisine devam ediliyor.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇINA GENÇ HAKEM

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre Beşiktaş-Fenerbahçe maçı hakemi Mehmet Türkmen olarak açıklandı. Derbi hakemi olarak görev yapacak 32 yaşındaki Türkmen'in yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil yapacak. BJK FB maçı dördüncü hakemi olarak Erkan Özdamar görev alacak.

BEŞİKTAŞ'TAN AGRESİF OYUN

Son 30 derbi maçında gösterilen sarı ve kırmızı kartlarda Beşiktaş dikkat çekiyor. Toplam 13 kırmızı kart gören siyah-beyazlılar, 96 sarı kart görerek, toplam 109 kart ile derbi maçlarını tamamladı. Deplasman takımı Fenerbahçe ise son 30 Beşiktaş maçında 6 kırmızı kart ve 89 sarı kart gördü.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI İSTATİSTİKLERİ

Dev derbiye saatler kala taraftarlar Beşiktaş-Fenerbahçe maçı istatistiklerine bakmayı sürdürüyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan son 5 maçta sadece 1 kere yenilen siyah-beyazlılar, 3 maçtan da beraberklikle ayrıldı. Fenerbahçe ise geçtiğimiz sezon Beşiktaş derbisinde oynanan maçı 3-1 kazanarak uzun süre sonra ilk galibiyetini aldı. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı istatistikleri ise şöyle:

09.12.2023 Beşiktaş 1 -3 Fenerbahçe

02.10.2022 Beşiktaş 0 - 0 Fenerbahçe

08.05.2022 Beşiktaş 1 - 1 Fenerbahçe

21.03.2021 Beşiktaş 1 -1 Fenerbahçe

19.07.2020 Beşiktaş 2-0 Fenerbahçe

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI BİLETLERİ BİTTİ Mİ?

Tredyol Süper Lig'in 15. haftasında oynananacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için hafta içi satışa çıkan biletlerin tükendiği açıklandı. Deplasman tribünün de yer alacağı BJK FB maçında tribünlerin dolu olması bekleniyor.