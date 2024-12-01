Trendyol Süper Lig'in 14'üncü hafta karşılaşmasında heyecan dolu bir mücadele daha oynanıyor.
Rizespor'un evinde Kayserispor.
Mücadelenin ilk 11'leri:
Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Papanikolaou, Olawoyin, Varesanovic, Emrecan, Ghezzal, Sowe.
Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Kolovetsios, Attamah, Carole, Hasan Ali, Bourabia, Karimi, Kartal Kayra, Boa Morte, Bahoken.
RİZESPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN BAŞLADI, HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Rizespor ile Kayserispor arasındaki mücadele saat 16:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.