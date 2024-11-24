Beşiktaş - Göztepe maçı yayın bilgileri!
Şengün'ün performansı takıma yetmedi!
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Beşiktaş - Göztepe maçının VAR koltuğunda Erkan Engin olacak Beşiktaş - Göztepe maçının VAR koltuğunda Erkan Engin olacak 12:39
Semih'e dev teklif! Aston Villa'nın ardından... Semih'e dev teklif! Aston Villa'nın ardından... 12:22
Trabzonspor ile Adana Demirspor 37’nci randevuda Trabzonspor ile Adana Demirspor 37’nci randevuda 11:50
Batshuayi'den çok konuşulacak Osimhen açıklaması! Teknik olarak daha iyiyim" Batshuayi'den çok konuşulacak Osimhen açıklaması! Teknik olarak daha iyiyim" 11:03
Arsenal'in yıldız beki G.Saray'a yakın Arsenal'in yıldız beki G.Saray'a yakın 10:21
O yıldız için Avrupa devleriyle transfer yarışı! O yıldız için Avrupa devleriyle transfer yarışı! 09:34
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O yıldıza flaş eleştiri! "İlk kez bu kadar vasat gördüm" O yıldıza flaş eleştiri! "İlk kez bu kadar vasat gördüm" 08:58
Yazarlar F.Bahçe'nin galibiyetini değerlendirdi Yazarlar F.Bahçe'nin galibiyetini değerlendirdi 08:57
Usta isimden hakeme sert eleştiri: Gülünç duruma düştü! Usta isimden hakeme sert eleştiri: Gülünç duruma düştü! 22:53
Ahmet Çakar'dan F.Bahçe maçı sonrası hakem tepkisi! Ahmet Çakar'dan F.Bahçe maçı sonrası hakem tepkisi! 22:47
Talisca adım adım F.Bahçe'ye! İşte sözleşme detayları Talisca adım adım F.Bahçe'ye! İşte sözleşme detayları 22:37
Napoli'den G.Saray'a kötü haber! Napoli'den G.Saray'a kötü haber! 22:27