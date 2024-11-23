Trendyol Süper Lig'de 13. hafta maçında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş - Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 13. hafta müsabakasında Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Göztepe maçı 24 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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