Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 12. hafta müsabakasında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta maçında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Sivasspor maçı 10 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Çimen üstlenecek. Zorlu Trabzonspor deplasmanından son dakika golüyle 3 puanı elde eden Fenerbahçe, 23 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Lider Galatasaray ile arasında 5 puan fark olan sarı-lacivertliler, evinde hata yapmak istemiyor.

SARI-LACİVERTLİLER GOL YOLLARINDA SIKINTI ÇEKMİYOR

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde gol sıkıntısı çekmiyor. Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 18 resmi maçın tamamında rakip fileleri havalandırmayı başardı. Fenerbahçe'de tecrübeli golcü Edin Dzeko, tüm kulvarlarda 11 gol ile takımın en golcüsü durumunda. Dzeko, Süper Lig'de kaydettiği 7 golle krallık yarışında Ciro Immobile'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 37'NCİ RANDEVU

Fenerbahçe ve Sivasspor Süper Lig'de 37'nci kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler oynanan karşılaşmaların 20'sinden galip ayrıldı. 9 karşılaşma beraberlikle sona ererken 7 maçtan ise kırmızı-beyazlılar kazanan taraf oldu. Sarı-lacivertlilerin evinde oynadığı maçlarda ise üstünlüğü bulunuyor. Kadıköy'de oynanan 18 karşılaşmanın 13'ünü Fenerbahçe kazandı. Konuk ekip Sivasspor, Kadıköy'de 3 maçta galip gelmeyi başarırken, 2 karşılaşma berabere sonuçlandı.

JOSE MOURINHO YİNE TRİBÜNDE

Son olarak Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Manchester United maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle maçı tribünden takip etmişti. Trabzonspor karşısında da rakip takım taraftarına yönelik sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle 1 maç men cezası alan Mourinho, yine takımının yanında olamayacak. AZ Alkmaar karşısında takımın başında olan Zeki Murat Göle, Sivasspor maçında da takımın başında yer alacak.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesi 3 eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlıkları sebebiyle AZ Alkmaar karşısında da takımını yalnız bırakan İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder ve geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Jayden Oosterwolde Sivasspor karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Alexander Djiku'nun ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin Sivasspor karşısında muhtemel 11'i ise şöyle;

"Livakovic - Osayi, Becao, Çağlar, Kostic, Amrabat, Fred, Tadic, Maximin, Szymanski, En-Nesyri"

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