Hatayspor - Gaziantep FK CANLI (Hatayspor - Gaziantep FK maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında heyecan dolu bir maç daha sahne alıyor. Küme düşme potasından kurtulmak isteyen Hatayspor evinde Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 09.11.2024- 15:59 Güncelleme Tarihi: 09.11.2024- 16:02