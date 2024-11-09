Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 12'nci hafta müsabakasında Hatayspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İLK 11'LER
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cengiz, Diack, Görkem, Rui Pedro, Fernandes, Rivas, Aboubakar.
Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul, Viana, Saborit, Sorecscu, Mustafa, N'Diaye, Mandouki, Maxim, Halil, Lungoyi.
HATAYSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Hatayspor ile Gaziantep FK arasında oynanan mücadele 9 Kasım Cumartesi günü saat 16:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.