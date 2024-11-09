Adana Demirspor Trendyol Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmasında sahasında Eyüpspor'u konuk ediyor.
Adana Demirspor - Eyüpspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
ADANA DEMİRSPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor - Eyüpspor maçı saat 19.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
ADANA DEMİRSPOR - EYÜPSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Adana Demirspor: Vedat, Arda, Semih, Tolga, Abdulsamet, Tayfun, Maestro, Yusuf Sarı, İzzet, Ali Yavuz, Yusuf Barasi
Eyüpspor: Berke, Dubois, Vezo, Claro, Robin, Melih, Ampem, Emre, Taşkın, Ahmed, Thiam