Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 11. hafta müsabakasında müsabakasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı 2 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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