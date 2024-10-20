Samsunspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve saat kaçta? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta müsabakaları devam ediyor. Samsunspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Her iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak isterken futbol severler Samsunspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve saat kaçta? sorguları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 20.10.2024- 10:40