Gaziantep - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep rakibi Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Futbol severlerin yakından takip ettiği mücadeleye dair detaylar merak ediliyor. Gaziantep - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorguları yapılırken detayları sizler için derledik.
GAZİANTEP - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Gaziantep - Beşiktaş maçı 6 Ekim Pazar günü saat 19.00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.
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