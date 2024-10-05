RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 8. hafta maçında Bellona Kayserispor'u konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Yasin Kol yönetiyor. Karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
Ligde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir, 13 puanla haftaya 5. sırada girdi.
Teknik direktör Burak Yılmaz ile yollarını ayıran ve takımın başına Sinan Kaloğlu'nu getiren Kayseri ekibi ise 6 maçta topladığı 3 puanla 17. sırada yer alıyor.
BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR İLK 11'LER
Başakşehir: Muhammed, Lima, Hamza, Opoku, Kemen, Berat, Berkay, Davidson, Pelkas, Deniz, Piatek
Kayserispor: Bilal, Carole, Arif, Bourabia, Gökhan, Baran, Karimi, Mane, Cardoso, Boa Morte, Nazon