Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında RAMS Başakşehir ile Bellona Kayserispor karşı karşıya geliyor. Başakşehir - Kayserispor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 8. hafta maçında Bellona Kayserispor'u konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Yasin Kol yönetiyor. Karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Ligde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir, 13 puanla haftaya 5. sırada girdi.

Teknik direktör Burak Yılmaz ile yollarını ayıran ve takımın başına Sinan Kaloğlu'nu getiren Kayseri ekibi ise 6 maçta topladığı 3 puanla 17. sırada yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Lima, Hamza, Opoku, Kemen, Berat, Berkay, Davidson, Pelkas, Deniz, Piatek

Kayserispor: Bilal, Carole, Arif, Bourabia, Gökhan, Baran, Karimi, Mane, Cardoso, Boa Morte, Nazon