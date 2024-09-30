Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 30.09.2024- 11:10