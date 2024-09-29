Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta müsabakasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 29.09.2024- 13:40 Güncelleme Tarihi: 29.09.2024- 13:40