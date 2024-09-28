Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Alanyaspor - Çaykur Rizespor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

rendyol Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. GAİN Park'ta oynanan mücadele saat 19.00'da başladı ve beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanıyor. Mücadelede hakem Buğra Taşkınsoy düdük çalıyor. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını ise Candaş Elbil ve Murat Temel yapıyor.

İlk 6 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Alanyaspor, 6 puanla 12. sırada bulunuyor. 1 yenilgi 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Çaykur Rizespor ise 4 puanla 16. sırada yer alıyor.

ALANYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR İLK 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Balkovec, Aliti, Lima, Hadergjonaj, Makouta, Richard, Yusuf, Janvier, Loide, Hwang.

Çaykur Rizespor: Grbic, Hojer, Alikulov, Mocsi, Muhammet Taha, Hadziahmetovic, Papanikolaou, Olawoyin, Varesanovic, Zeqiri, Sowe