Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.
Ligin 5. hafta müsabakasında Samsunspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Bu mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
SAMSUNSPOR - KONYASPOR MAÇI İLK 11'LER
Samsunspor: Okan, Bola, Van Drongelen, Satka, Zeki, Ntcham, Bennaser, Emre, Holse, Muja, Dimata.
Konyaspor: Slowik, Nikola, Adil, Bazoer, Guilherme, Marko, Ufuk, Ndao, Aleksic, Pedrinho, Umut Nayir.
SAMSUNSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Samsunspor - Konyaspor maçı 14 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.