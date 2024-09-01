Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında RAMS Başakşehir ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve hakem Oğuzhan Çakır'ın yönettiği karşılaşma saat 19.15 başladı. Mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
BAŞAKŞEHİR - ANTALYASPOR İLK 11'LER
RAMS Başakşehir: Muhammed, Lima, Berat, Opoku, Hamza, Serdar, Deniz, Pelkas, Kemen, Keny, Figueiredo
Antalyaspor: Kenan, Gerxhaliu, Kelven, Erdal, Burak, Kaluzinski, Djenepo, Safuri, Larsson, Erdoğan, Samudio
RAMS BAŞAKŞEHİR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Rams Başakeşhir - Antalyaspor maçı 1 Eylül Pazar günü saat 19.15'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.