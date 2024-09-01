Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Hatayspor ile Samsunspor karşılaşıyor.
Mersin Stadı'nda saat 21.45'te başlayan ve hakem Cihan Aydın'ın yönettiği mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
HATAYSPOR - SAMSUNSPOR İLK 11'LERİ:
Hatayspor: Erce, Recep Burak, Kamil Ahmet, Cengiz, Cemali Sertel, Diack, Fernandes, Hodzic, Bamgboye, Abdulkadir, Strandberg
Samsunspor: Okan, Bola, Drongelen, Satka, Zeki Yavru, Muja, Holse, Schindler, Bennasser, Ntcham, Mouandilmadji
HATAYSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Hatayspor - Samsunspor maçı 1 Eylül günü saat 21:45'te başladı. Mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.