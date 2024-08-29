Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Göztepe ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Bodrumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Göztepe - Bodrumspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Göztepe ile Bodrumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÖZTEPE - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Göztepe - Bodrumspor maçı 31 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da dönüşümlü yayında canlı yayınlanacak.