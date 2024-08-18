Trendyol Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile Samsunspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
GAZİANTEP FK - SAMSUNSPOR İLK 11'LER
Gaziantep FK: Dioudis, Sorescu, Arda, Ertuğrul, Stefen, Ömürcan, Mandouki, Maxim, Mustafa, Kozlowski, Kodro.
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Bola, Bennasser, Schindler, Holse, Ntcham, Muja, Mouandilmadji.
GAZİANTEP - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gaziantep - Samsunspor maçı 18 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başladı. Mücadele beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.