Trendyol Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
A. DEMİRSPOR - Ç. RİZESPOR İLK 11'LER
A. Demirspor: Deniz Eren, Mohammadi, Rodriguez, Gravillon, Semih, Manev, Michut, Maestro, Tayfun, Yusuf Barasi, Yusuf Sarı.
Ç. Rizespor: Gökhan, Hojer, Alikulov, Mocsi, Muhammet Taha, Olawoyin, Papanikolaou, Zeqiri, Varesanovic, Akintola, Sowe.
ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor - Rizespor maçı 17 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te başladı. Mücadele beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.