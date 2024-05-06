Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Bitexen Antalyaspor ile Siltaş Yapı Pendikspor kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ANTALYASPOR - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Antalyaspor - Pendikspor maçı 6 Mayıs Pazartesi günü saat 20:00'de oynanıyor. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Antalyaspor : Helton Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Ömer, Veysel, Güray, Ufuk, Kaluzinski, Emre, Larsson, Streek, Buksa.
Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem, Welinton, Alpaslan, Emre, Gökcan, Badou Ndiaye, Diaby, Halil Akbunar, Thiam, Erencan