Trendyol Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında İstanbulspor ile Yukatel Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor. Küme düşmesi kesinleşen ev sahibi ekip, 4 maçtır kazanamayan Adana temsilcisini ağırlıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
İSTANBULSPOR - A. DEMİRSPOR İLK 11'LER
İstanbulspor: Mücahit, Duhaney, Mehmet, Simon Deli, Coly, Ali Yaşar, Loshaj, Vorobjovas, Sambissa, Mamadou, Emir Kaan.
A. Demirspor: Magomedaliyev, İsmail, Manev, Abdulsamet, Mohammadi, Maestro, Michut, Mendoza, Yusuf Barasi, Yusuf Erdoğan, Balotelli.
İSTANBULSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İstanbulspor - Adana Demirspor maçı 4 Mayıs Cumartesi günü saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.