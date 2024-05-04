İstanbulspor Adana Demirspor maçı CANLI İZLE (İstanbulspor-Yukatel Adana Demirspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında İstanbulspor sahasında Yukatel Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 04.05.2024- 17:03 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024- 17:03