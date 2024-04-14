Atakaş Hatayspor - İstanbulspor | CANLI (Atakaş Hatayspor - İstanbulspor maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor. Bu maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 14.04.2024- 15:40