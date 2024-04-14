Trendyol Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor ile İstanbulspor Mersin Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
Bu maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.
ATAKAŞ HATAYSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Atakaş Hatayspor - İstanbulspor maçı 14 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
ATAKAŞ HATAYSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI 11'LERİ:
Atakaş Hatayspor: Erce, Kilama, Maksimovic, Kerim, Ghoulam, Matondo, Dele-Bashiru, Pedro, Rivas, Halil, Strandberg
İstanbulspor: Alp, Deli, Mehmet, Coly, Ali, Sambissa, Loshaj, Vorobjovas, Jackson, Mamadou, Emir Kaan