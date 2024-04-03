Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Mondihome Kayserispor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Mondihome Kayserispor - Kasımpaşa mücadelesinin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Kayserispor - Kasımpaşa maçı 3 Nisan Çarşamba günü saat 20:30'da oynanıyor. Mücadeleyi beIN Sports 4'te canlı izleyebilirsiniz.
KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ
Mondihome Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Hasan Ali, Kartal, Karimi, Bourabia, Boa Morte, Cardoso, Nazon.
Kasımpaşa: Gianniotis, Taylan, Porozo, Yasin, Yunus Emre, Gökhan, Thomas, Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes, Da Costa.