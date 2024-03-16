Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor ile Mondihome Kayserispor Kırbıyık Holding Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
CORENDON ALANYASPOR - MONDİHOME KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ:
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Fer, Richard, Oğuz Aydın, Efecan, Yusuf, Ahmed Hassan
Mondihome Kayserispor: Bilal, Ramazan, Attamah, Kolovetsios, Carole, Kartal Kayra, Bourabia, Karimi, Boa Morte, Cardoso, Nazon
CORENDON ALANYASPOR - MONDİHOME KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Corendon Alanyaspor - Mondihome Kayserispor maçı 16 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yaynlanıyor.