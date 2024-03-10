Trendyol Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında ligin son sırasında bulunan İstanbulspor sahasında 6. sıradaki Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
İki İstanbul ekibinin Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.
İSTANBULSPOR - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERi:
İstanbulspor: Alp Arda, Okan, Vorobjovas, Simon Deli, Duhaney, Eslem, Loshaj, Sambissa, Mamadou, Emrehan, Jackson
Kasımpaşa: Giannotis, Winck, Omeruo, Yasin, Ben Ouanes, Gökhan, Hajradinovic, Aytaç, Fall, Rochinha, Da Costa
İSTANBULSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İstanbulspor - Kasımpaşa maçı 10 Mart Pazar günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak ekran geliyor.