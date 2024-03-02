Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Rizespor ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
RİZESPOR - KAYSERİSPOR 11'LERİ:
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha, Alikulov, Emirhan, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Sauer, Akintola, Varesanovic, Minchev
Kayserispor: Bilal, Hasan Ali, Kolovetsios, Jeanvier, Gökhan Sazdağı, Bourabia, Kartal Kayra, Karimi, Cardoso, Boa Morte, Nazon
RİZESPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Rizespor - Kayserispor maçı 2 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.