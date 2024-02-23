Samsunspor Çaykur Rizespor maçı CANLI İZLE (Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta açılış maçında Yılport Samsunspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 23.02.2024- 20:31 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024- 20:31