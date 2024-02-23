Trendyol Süper Lig'in 27. hafta açılış karşılaşmasında Yılport Samsunspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi ekip 2 maçlık yenilmezlik serisini artırmak isterken, konuk takım ise 4 maçlık galibiyet hasretine son verme peşinde... Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
SAMSUNSPOR - RİZESPOR İLK 11'LER
Samsunspor: Okan, Drongelen, Satka, Soner, Zeki, Tait, Bennasser, Ntcham, Raman, Holse, Marius.
Ç. Rizespor: Tarık, Taha, Mocsi, Anıl, Hojer, Mithat, Olawoyin, Varseanovic, Akintola, Zeqiri, Minchev.
SAMSUNSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Samsunspor - Rizespor maçı 23 Şubat Cuma günü saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.