Alanyaspor Adana Demirspor maçı CANLI İZLE (Corendon Alanyaspor-Yukatel Adana Demirspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Corendon Alanyaspor sahasında Yukatel Adana Demirspor ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 18.02.2024- 15:11