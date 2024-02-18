Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Corendon Alanyaspor ile Yukatel Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
ALANYASPOR - ADANA DEMİRSPOR İLK 11'LER
Alanyaspor: Ertuğrul, Aliti, Novais, Oğuz, Sisto, Fatih, Richard, Augusto, Eduardo, Balkovec, Hadergjonaj.
A. Demirspor: Shahrudin, Atal, Semih, Gravillon, Milad, Sari, Eemre, Maestro, Michut, Mendoza, Balotelli.
ALANYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Alanyaspor - Adana Demirspor maçı 18 Şubat Pazar günü saat 13:30'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.