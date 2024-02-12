Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Yılport Samsunspor ile Bitexen Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Yılport Samsunspor - Bitexen Antalyaspor mücadelesinin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
SAMSUNSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Samsunspor - Antalyaspor maçı 12 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki, Satka, Van Drongelen, Alim, Tait, Holse, Ait Bennasser, Ntcham, Emre Kılınç, Mouandilmadji
Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Naldo, Bahadır, Erdoğan, Kaluzinski, Erdal Rakip, Bytyqi, Van de Streek, Larsson, Buksa