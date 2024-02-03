Gaziantep FK Kayserispor maçı CANLI İZLE (Gaziantep FK-Mondihome Kayserispor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK sahasında Mondihome Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 03.02.2024- 19:51