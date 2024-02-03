Trendyol Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile Mondihome Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
GAZİANTEP FK - KAYSERİSPOR İLK 11'LER
Gaziantep FK: Nita, Mbakata, Ertuğrul, Nkoulou, Arda, Mustafa, Maxim, Furkan, Markovic, Sorescu, Dragus.
Kayserispor: Bilal, Carole, Arif, Kolovetsios, Ramazan, Eray, Kartal, Cardoso, Hasan Ali, Boa Morte, Gökhan.
GAZİANTEP FK - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK - Kayserispor maçı 3 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.