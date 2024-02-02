Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü ile EMS Yapı Sivasspor zorlu mücadelede kozlarını paylaşıyor. MKE Ankaragücü - EMS Yapı Sivasspor karşılaşmasının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
MKE ANKARAGÜCÜ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
MKE Ankaragücü - Sivasspor maçı 2 Şubat Cuma günü saat 17.00'de oynanıyor. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.
İŞTE MEÇIN 11'LERİ:
MKE Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Ali Kaan, Pedrinho, Tolga, Morutan, Renaldo Cephas, Ali Sowe.
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Poungouras, Camara, Alaaddin, İbrahim, Bartuğ, Kvet, Emrah, Manaj.