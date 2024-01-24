Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü ile VavaCars Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. MKE Ankaragücü - VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesinin canlı anlatıma haberimizden ulaşabilirsiniz...
ANKARAGÜCÜ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Ankaragücü - Fatih Karagümrük maçı 24 Ocak Çarşamba günü saat 17:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Kaan, Pedrinho, Morutan, Efkan, Cephas, Macheda.
Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli, Salih, Ceccherini, Levent, Bertolacci, Güven, Eysseric, Paoletti, Teklic, Lasagna.