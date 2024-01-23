Trendyol Süper Lig'in 22. hafta açılış maçında Atakaş Hatayspor ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Mersin Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
HATAYSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Hatayspor - Alanyaspor maçı 23 Ocak Salı günü saat 17:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Maksimovic, Oğuzhan, Görkem, Fernandes, Hodzic, Dele-Bashiru, Rivas, Dadashov.
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf, Richard, Fer, Efecan, Oğuz, Sisto, Cordova.